Куйвашев и Высокинский выразили соболезнования жителям Магнитогорска
20:06, 31 Декабрь 2018
Трагедия в Челябинской области произошла в ночь с 30 на 31 декабря.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы»
Это чудовищная трагедия случилась с нашими земляками — уральцами и произошла она в самый канун Нового года, когда люди уже жили ожиданием праздника, готовили подарки для друзей и близких. И, конечно, сегодня мы всей душой с семьями наших сограждан, потерявших своих родных, а также с теми, кто надеется, что их родственники живы и в ближайшее время будут вызволены из из-под завалов. Екатеринбург переживает эту трагедию вместе с Магнитогорском и готов оказать землякам всю необходимую в таких случаях помощь.
Свои соболезнования также принес глава Свердловской области — губернатор Евгений Куйвашев.
От имени жителей Свердловской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших сегодня в страшной трагедии в Магнитогорске. Сил и терпения тем, кто потерял своих близких. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии. Мы готовы, если потребуется, оказать магнитогорцам всю необходимую помощь.
Трагедия в Магниторогрске произошла в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года. В доме № 164 по улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился подъезд № 7. Из 52 квартир рухнули 26. Известно уже о четырех погибших — трех взрослых и одном ребенке. Спасатели все еще разбирают завалы, на связь не вышли больше 30 человек. В Магнитогорск прилетли президент России Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова.
На официальном сайте Магнитогорска опубликованы реквизиты для тех, кто хочет помочь людям, лишившихся своего жилья. Власти Челябинской области предоставят им квартиры, а также денежные компенсации — от 50 до 100 тысяч рублей.
Новое и интересное
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях