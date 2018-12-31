Куйвашев и Высокинский выразили соболезнования жителям Магнитогорска

Это чудовищная трагедия случилась с нашими земляками — уральцами и произошла она в самый канун Нового года , когда люди уже жили ожиданием праздника , готовили подарки для друзей и близких. И , конечно , сегодня мы всей душой с семьями наших сограждан , потерявших своих родных , а также с теми , кто надеется , что их родственники живы и в ближайшее время будут вызволены из из-под завалов. Екатеринбург переживает эту трагедию вместе с Магнитогорском и готов оказать землякам всю необходимую в таких случаях помощь.

Александр Высокинский, Мэр Екатеринбурга