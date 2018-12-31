Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

Куйвашев и Высокинский выразили соболезнования жителям Магнитогорска

20:06, 31 Декабрь 2018
pppppppp.jpg
Фото: ЕТВ
Трагедия в Челябинской области произошла в ночь с 30 на 31 декабря.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы»
Это чудовищная трагедия случилась с нашими земляками — уральцами и произошла она в самый канун Нового года, когда люди уже жили ожиданием праздника, готовили подарки для друзей и близких. И, конечно, сегодня мы всей душой с семьями наших сограждан, потерявших своих родных, а также с теми, кто надеется, что их родственники живы и в ближайшее время будут вызволены из из-под завалов. Екатеринбург переживает эту трагедию вместе с Магнитогорском и готов оказать землякам всю необходимую в таких случаях помощь.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Свои соболезнования также принес глава Свердловской области — губернатор Евгений Куйвашев.
От имени жителей Свердловской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших сегодня в страшной трагедии в Магнитогорске. Сил и терпения тем, кто потерял своих близких. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии. Мы готовы, если потребуется, оказать магнитогорцам всю необходимую помощь.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Трагедия в Магниторогрске произошла в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года. В доме № 164 по улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился подъезд № 7. Из 52 квартир рухнули 26. Известно уже о четырех погибших — трех взрослых и одном ребенке. Спасатели все еще разбирают завалы, на связь не вышли больше 30 человек. В Магнитогорск прилетли президент России Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На официальном сайте Магнитогорска опубликованы реквизиты для тех, кто хочет помочь людям, лишившихся своего жилья. Власти Челябинской области предоставят им квартиры, а также денежные компенсации — от 50 до 100 тысяч рублей.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Куйвашев и Высокинский выразили соболезнования жителям Магнитогорска»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Екатеринбург, Александр Высокинский, Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров