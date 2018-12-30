На складе под Екатеринбургом нашли наркотики на 3,4 миллиарда рублей
Сотрудники свердловской полиции и ГУФСИН изъяли 85 килограммов синтетических наркотиков. Стоимость партии оценивают в 3,4 миллиарда рублей, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. К организации этого канала поставки может быть причастен начальник отдела продаж в одной из компаний Екатеринбурга. На след наркодилера вышли в августе 2018 года, когда обнаружили у него 97 граммов гашиша. На допросе он рассказал, что уже год работает курьером интернет-магазина. С работодателями общался только через мессенджеры.
Наркотики 25-летний мужчина доставлял в Свердловскую область из Москвы, пользуясь услугами частных перевозчиков. Товар хранил на съемной квартире, а потом отправлял на склад, который находится в районе Елизаветинского шоссе. Там полицейские нашли 70 килограммов наркотиков, а в лесу на Уктусе еще 15 килограммов синтетики.
Полученные курительные смеси распространяли на территори УрФО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.