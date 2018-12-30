На складе под Екатеринбургом нашли наркотики на 3,4 миллиарда рублей

Сотрудники свердловской полиции и ГУФСИН изъяли 85 килограммов синтетических наркотиков. Стоимость партии оценивают в 3,4 миллиарда рублей, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. К организации этого канала поставки может быть причастен начальник отдела продаж в одной из компаний Екатеринбурга. На след наркодилера вышли в августе 2018 года, когда обнаружили у него 97 граммов гашиша. На допросе он рассказал, что уже год работает курьером интернет-магазина. С работодателями общался только через мессенджеры.

Наркотики 25-летний мужчина доставлял в Свердловскую область из Москвы, пользуясь услугами частных перевозчиков. Товар хранил на съемной квартире, а потом отправлял на склад, который находится в районе Елизаветинского шоссе. Там полицейские нашли 70 килограммов наркотиков, а в лесу на Уктусе еще 15 килограммов синтетики.