Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

На складе под Екатеринбургом нашли наркотики на 3,4 миллиарда рублей

16:20, 30 Декабрь 2018
yfafa.jpg
Фото: пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых
В организации поставок подозревают начальника отдела продаж в одной из городских компаний.

Сотрудники свердловской полиции и ГУФСИН изъяли 85 килограммов синтетических наркотиков. Стоимость партии оценивают в 3,4 миллиарда рублей, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. К организации этого канала поставки может быть причастен начальник отдела продаж в одной из компаний Екатеринбурга. На след наркодилера вышли в августе 2018 года, когда обнаружили у него 97 граммов гашиша. На допросе он рассказал, что уже год работает курьером интернет-магазина. С работодателями общался только через мессенджеры.

Наркотики 25-летний мужчина доставлял в Свердловскую область из Москвы, пользуясь услугами частных перевозчиков. Товар хранил на съемной квартире, а потом отправлял на склад, который находится в районе Елизаветинского шоссе. Там полицейские нашли 70 килограммов наркотиков, а в лесу на Уктусе еще 15 килограммов синтетики.

Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы».
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Из одного его грамма дельцы изготавливали 20 доз. Конфискованных 85 килограммов хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллиона доз для зависимых людей.
Валерий Горелых

Полученные курительные смеси распространяли на территори УрФО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «На складе под Екатеринбургом нашли наркотики на 3,4 миллиарда рублей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, ГУФСИН, полиция, наркомания, наркотики, Екатеринбург, Валерий Горелых
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
Происшествия
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.