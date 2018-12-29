На проспекте Ленина в Екатеринбурге автобус врезался в столб
14:24, 29 Декабрь 2018
В аварии пострадали 11 человек, погибших нет.
На перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге произошла серьезная авария: пассажирский автобус № 014 врезался в столб освещения. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.
Организована доследственная проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства аварии. Также станет известна степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.
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Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 12:36 от бригады скорой помощи. На перекрестке улиц Ленина — Хохрякова микроавтобус врезался в светофор. В результате аварии пострадали одиннадцать человек, из них четверо несовершеннолетних, которые доставлены в различные больницы Екатеринбурга.
Всего в салоне автобуса находились 20 пассажиров. «Водитель пояснил, что его подрезал черный внедорожник. Он вынужден был резко взять вправо, после чего врезался в светофор. Сейчас правдивость этих слов проверяют сотрудники полиции. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено», — добавил Валерий Горелых.
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