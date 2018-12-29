Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

На проспекте Ленина в Екатеринбурге автобус врезался в столб

14:24, 29 Декабрь 2018
image.jpg
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
В аварии пострадали 11 человек, погибших нет.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге произошла серьезная авария: пассажирский автобус № 014 врезался в столб освещения. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

Организована доследственная проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства аварии. Также станет известна степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.

Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 12:36 от бригады скорой помощи. На перекрестке улиц Ленина — Хохрякова микроавтобус врезался в светофор. В результате аварии пострадали одиннадцать человек, из них четверо несовершеннолетних, которые доставлены в различные больницы Екатеринбурга.
Валерий Горелых
Всего в салоне автобуса находились 20 пассажиров. «Водитель пояснил, что его подрезал черный внедорожник. Он вынужден был резко взять вправо, после чего врезался в светофор. Сейчас правдивость этих слов проверяют сотрудники полиции. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено», — добавил Валерий Горелых.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «На проспекте Ленина в Екатеринбурге автобус врезался в столб»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, авария, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
Происшествия
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.