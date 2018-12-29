На проспекте Ленина в Екатеринбурге автобус врезался в столб

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге произошла серьезная авария: пассажирский автобус № 014 врезался в столб освещения. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

Организована доследственная проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства аварии. Также станет известна степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.