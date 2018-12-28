Жертвы ДТП на Фурманова проведут праздники в кругу семьи

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Маленького сына Норицыных перевели в неврологическое отделение ДКБ № 9. Врачи разрешили забрать его домой на новогодние праздники , где он продолжит восстанавливаться после серьезной черепно-мозговой травмы. У него также ежедневные лекарства , физкультура , массаж , занятия по восстановлению опорно-двигательного аппарата , функционирования мозга и речи.





Павел также рассказывал , что его теще пришлось уволиться с работы и помогать дочери и внуку , он сам также мало работает , потому что постоянно находится в больницах. Но семье помогают жители Екатеринбурга.

, а также девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации. Совсем недавно двухлетнего Ваню начали Авария на Фурманова произошла 14 ноября 2018 года. В тот день водитель Honda с 18-летнем стажем внезапно на всей скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчинуа также девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации. Совсем недавно двухлетнего Ваню начали кормить с ложки.

Екатерина и ее двухлетний сын Ванякоторых на улице Фурманова сбил вылетевший на тротуар водитель Honda, отправятся домой на новогодние праздники. Девушку уже выписали из больницыно для восстановления ей потребуется еще год. Всю жизнь ей придется принимать таблетки и соблюдать строгую диетусообщил ЕТВ муж Екатерины Павел Норицын.