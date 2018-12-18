В Кольцово самолет из Пхукета совершил аварийную посадку
19:06, 18 Декабрь 2018
Следственный комитет разберется в обстоятельствах произошедшего.
В Кольцово аварийно приземлился Boeing, который летел из Пхукета. На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров, пострадавших нет.
«По предварительным данным, 18 декабря 2018 года примерно в 15 часов 17 минут по местному времени в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга совершил аварийную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту „Пхукет — Екатеринбург“. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет», — рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.
По данному факту организовали доследственную проверку, в ходе нее установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.
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