«Выборы были конкурентными»: Цуканов подвел итоги голосования по УрФО

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Председатель свердловской избирательной комиссии Владимир Русинов подчеркнул , что серьёзных нарушений на выборах не было. На довыборах в Госдуму по Серовскому округу поступила одна жалоба , но она не подтвердилась.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отметилчто все поставленные властью перед началом избирательной кампанией цели были достигнуты.», — заявил Бидонько.