«Выборы были конкурентными»: Цуканов подвел итоги голосования по УрФО
18:16, 10 Сентябрь 2019
Полпред президента считает, что «активность избирателей не является самоцелью» власти.
Полномочный представитель президента РФ подвел итоги единого дня голосования в Свердловской области. Особое внимание Николай Цуканов обратил на низкую активность населения.
«Средняя явка в УрФО составила 36,4%. Это несколько ниже, чем в сентябре 2018 года. Активность избирателей не является самоцелью. Но избирательные кампании способны доносить до граждан важность для участия в выборах», — сказал полпред. Цуканов подчеркнул, что выборы были альтернативными и конкурентными, и при этом население «широко поддержало действующий курс».
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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отметил, что все поставленные властью перед началом избирательной кампанией цели были достигнуты. «Мы ставили задачи — максимальные открытость и легитимность, а также отсутствие административного ресурс. Вопрос по явке действительно существует: она ниже, чем на предыдущих выборах. Выборная кампания прошла на высоком уровне», — заявил Бидонько.
Председатель свердловской избирательной комиссии Владимир Русинов подчеркнул, что серьёзных нарушений на выборах не было. На довыборах в Госдуму по Серовскому округу поступила одна жалоба, но она не подтвердилась.
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