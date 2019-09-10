Гордума утвердила новый порядок проведения опросов в Екатеринбурге
Порядок проведения опроса граждан в Екатеринбурге был утвержден в 2006 году. За 13 лет изменения вносились трижды, но носили технический характер. Общегородской опрос, как заметил руководитель аппарата администрации Екатеринурга Илья Захаров, не проводили ни разу. И как бы ни старался депутат Колесников замолчать причину изменений порядка опроса — «не надо скверопрыжек здесь пиарить!» — майские протесты и необходимость принять решение о строительстве храма святой Екатерины заставили мэрию и гордуму разработать новый документ.
«Растет активность граждан. Жители все чаще выдвигают инициативы по обсуждению различных вопросов. Положение, принятое в 2006 году, оказалось недостаточно гибким», — обосновал необходимость изменений Илья Захаров. Основные пункты нового документа:
- опрос может проводиться не только по месту жительства, но в специальных местах;
- гордуме предоставляется свобода в форме составления опросного листа;
- списки участников опроса заранее не составляются, что исключает риски с предоставлением персональных данных.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Владимир Крицкий сразу же обозначил свою позицию, заявив, что голосовать за предложенный вариант положения не будет. Его смутил пункт о вопросах, которые выносятся на общегородской опрос. «Мы выносим вопросы изменения целевого назначения земель для строительства важных объектов регионального и межрегионального значения. А вы мнение правительства запрашивали», — уточнил депутат.
Выступление Крицкого чуть не позволило коллегам записать его в члены КПРФ:
— Ты за коммунистов что ли? — поинтересовался Колесников.— Я не за коммунистов. Мне за правительство области обидно, — ответил Крицкий.
— Палыч, тогда к тебе вопросов нет, — успокоился Колесников.
Упомянутые коммунисты также выступили против принятия документа. «Мы принимаем конкретное положение и по конкретной ситуации, — высказался депутат Пирожков, намекнув на протесты в сквере. — Но ведь форм и возможностей гораздо больше. Например, можно проводить голосование на портале госуслуг или увеличить полномочия общественной палаты. Я надеюсь, что мы комплексно будем подходить, а не выборочно и привязываться к конкретной ситуации».
Пирожкова поддержал коллега-коммунист Ступников: «Мы вносим технические изменения. И положение все равно будет непригодно для проведения опроса по большим темам. Давайте отдадим все на откуп думы. И что? У нас не всегда мнение думы совпадает с мнением жителей».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Это высказывание спровоцировало очередную депутатскую перепалку.
— Не понимаю почему многие коллеги прикрываются мнением граждан. Хотел бы спросить — а мы-то кто? Если мы каждый раз будем спрашивать общественников, давайте проводить народное вече, — заявил Михаил Вечкензин.
— Не перебивайте моего друга! — воскликнул Колесников при попытке коллег объяснить Вечкензину, кто они.
— Вспомните, как проходили решения по изменению правил землепользования, по публичным слушаниям о строительстве храма. Вроде бы все было гладко. И к чему привело? Сейчас мы на заседании думы продавим это решение. И без учета общественного мнения получим новый протест, — попытался вразумить коллег Дмитрий Сергин.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Но глава комиссии по самоуправлению гордумы Алексей Вихарев («на комиссии мы приняли не единогласно, но большинством, потому что создаем некий скелет»), депутат Киселев («мы делаем шаг из тупика, в который нас загнало положение 2006 года, и давайте не будем голосовать против расширения наших полномочий»), депутат Жуков («ситуация в сквере заставляет нас делать маленькие, но очень важные шаги») убедили большинство народных избранников проголосовать «за» принятие положения об общегородском опросе.
Хотя Александр Колесников и счел нужным уточнить: «Давайте правильно акценты создавать. Не надо говорить, что ситуация со сквером к этому подвигла. Скверопрыжкам оценку дали полиция и суд».