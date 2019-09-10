Гордума утвердила новый порядок проведения опросов в Екатеринбурге

Выступление Крицкого чуть не позволило коллегам записать его в члены КПРФ:

— Ты за коммунистов что ли? — поинтересовался Колесников.— Я не за коммунистов. Мне за правительство области обидно, — ответил Крицкий.

— Палыч, тогда к тебе вопросов нет, — успокоился Колесников.

Упомянутые коммунисты также выступили против принятия документа. «Мы принимаем конкретное положение и по конкретной ситуации, — высказался депутат Пирожков, намекнув на протесты в сквере. — Но ведь форм и возможностей гораздо больше. Например, можно проводить голосование на портале госуслуг или увеличить полномочия общественной палаты. Я надеюсь, что мы комплексно будем подходить, а не выборочно и привязываться к конкретной ситуации».

Пирожкова поддержал коллега-коммунист Ступников: «Мы вносим технические изменения. И положение все равно будет непригодно для проведения опроса по большим темам. Давайте отдадим все на откуп думы. И что? У нас не всегда мнение думы совпадает с мнением жителей».