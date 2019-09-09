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В свердловский парламент проходит кандидат «Единой России»

08:48, 09 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Депутат гордумы Владимир Смирнов получит повышение.
Депутат городской думы Екатеринбурга Владимир Смирнов перейдет в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом уже можно говорить по предварительным итогам довыборов в парламент. Смирнов набирает 47% голосов и обгоняет ближайшего конкурента более чем в два раза. Всего за него проголосовали более восьми тысяч человек, говорится на сайте свердловского избиркома.

По состоянию на 1:25 ночи, второе место занимает коммунист Андрей Пиняжин, получающий три тысячи голосов — это порядка 19%. На третьей строчке располагается кандидат от партии «Яблоко» Дмитрий Головин. Бывший депутат гордумы получает 13% голосов, его поддержали более 2,5 тысяч избирателей. Представитель «Справедливой России» Дмитрия Бондарев набирает 11% (две тысячи голосов), а кандидат от ЛДПР Александр Каптюг — 7%(1,5 тысячи голосов).
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, довыборы, Орджоникидзевский район, политика, Дмитрий Головин
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