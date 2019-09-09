«В меня верят»: Шипулин пафосно высказался о победе на выборах
11:59, 09 Сентябрь 2019
Биатлонист пообещал решить проблемы округа и доказать профпригодность.
Биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. На своей странице в Instagram он поблагодарил избирателей (за него проголосовали 45 тысяч человек) и пообещал оправдать доверие.
«Я отдаю себе отчет, что не все в меня верят. За свое время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике», — заявил Шипулин.
Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, набрав 41% голосов. На втором месте оказался кандидат «Справеливой России» фельдшер Алексей Коровкин. Обо всех кандидатах ЕТВ рассказывал здесь.
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