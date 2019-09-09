«В меня верят»: Шипулин пафосно высказался о победе на выборах

Биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. На своей странице в Instagram он поблагодарил избирателей ( за него проголосовали 45 тысяч человек) и пообещал оправдать доверие.





« Я отдаю себе отчет , что не все в меня верят. За свое время в спорте я привык к тому , что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами , а делом. Готов к этому и в политике», — заявил Шипулин.



