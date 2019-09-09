Шипулин выигрывает довыборы в Госдуму с отрывом в 17%

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Кандидат «Единой России» набирает 41% голосов после обработки более 99% бюллетеней, сообщает ЦИК РФ.

Всего за Шипулина проголосовали более 45 тысяч человек, он побеждает на всех территориях. Второе место занимает справедливоросс Алексей Коровкин, набирающий 24% (более 26 тысяч голосов). Тройку замыкает кандидат КПРФ Габбас Даустов: более 15 тысяч голосов и 14%. На четвертом месте располагается Евгения Чудновец из ЛДПР: за нее проголосовали более восемь тысяч человек, то есть 7% избирателей. Все остальные кандидаты не набирают 4%.