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Шипулин выигрывает довыборы в Госдуму с отрывом в 17%

08:29, 09 Сентябрь 2019
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Фото: biathlonworld.com
Второе место занимает справедливоросс Алексей Коровкин. Обработано почти 100% бюллетеней.

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Кандидат «Единой России» набирает 41% голосов после обработки более 99% бюллетеней, сообщает ЦИК РФ.

Всего за Шипулина проголосовали более 45 тысяч человек, он побеждает на всех территориях. Второе место занимает справедливоросс Алексей Коровкин, набирающий 24% (более 26 тысяч голосов). Тройку замыкает кандидат КПРФ Габбас Даустов: более 15 тысяч голосов и 14%. На четвертом месте располагается Евгения Чудновец из ЛДПР: за нее проголосовали более восемь тысяч человек, то есть 7% избирателей. Все остальные кандидаты не набирают 4%.

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Фото: ЦИК РФ

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, довыборы в Госдуму, биатлон, Серовский округ, Антон Шипулин
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