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Шипулин рассказал, кто спонсировал его избирательную кампанию

16:37, 09 Сентябрь 2019
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Биатлонист заявил, что не будет лоббировать в Госдуме чьи-либо интересы.
Биатлонист Антон Шипулин, победивший на довыборах в Госдуму, рассказал, что потратил на избирательную кампанию 20 миллионов рублей. «Спонсоры — это мои друзья и знакомые, которые поддерживали меня во время спорта. Но у нас не было никаких договоренностей, что я буду лоббировать их интересы», — рассказал Шипулин. По его словам, деньги ушли не только на агитационные материалы, но и на «хорошие дела». Понять суть политики биатлонисту помогал его друг губернатор Евгений Куйвашев.

В Госдуме Шипулин мечтает попасть в комитет по спорту. По его словам, все проблемы этой отрасли он испытал во времена своей спортивной карьеры. «За лыжи пластиковые приходилось сражаться. Мы тренировались в туалете, который был перестроен под лыжную базу», — заявил Шипулин. После победы на выборах, Шипулину придется проводить в Москве три рабочие недели. Но совсем переезжать в столицу он не собирается, как и перевозить семью.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, выборы, Свердловская область , Екатеринбург, Антон Шипулин
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