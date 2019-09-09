Шипулин рассказал, кто спонсировал его избирательную кампанию

Биатлонист Антон Шипулин , победивший на довыборах в Госдуму , рассказал , что потратил на избирательную кампанию 20 миллионов рублей. « Спонсоры — это мои друзья и знакомые , которые поддерживали меня во время спорта. Но у нас не было никаких договоренностей , что я буду лоббировать их интересы», — рассказал Шипулин. По его словам , деньги ушли не только на агитационные материалы , но и на « хорошие дела». Понять суть политики биатлонисту помогал его друг губернатор Евгений Куйвашев.



