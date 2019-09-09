Экс-премьер свердловского правительства победил на выборах в Оренбурге

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Политическую карьеру Денис Паслер начал в 2008 году , став депутатом палаты представителей свердловского Заксобрания от Серовского округа. Полгода ( с декабря 2011 по июнь 2012) был депутатом Заксобрания , но сдал мандат ради кресла председателя правительства Свердловской области. Паслер занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2017 года исполняет обязанности гендиректора « ТПлюс» и является председателем правления компании.



Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер победил на выборахнабрав 65% голосовоколо 400 тысяч человек). Он баллотировался от партииЕдиная Россия». Второе место занял кандидат КПРФ Максим Амелинза которого проголосовали 23% избирателей. Тройку замыкает представитель КПСС Анатолий Кобзевкоторый набрал 3% голосов. Остальные набрали еще меньше. Явка на выборы губернатора Оренбургской области составила 39,55%, сообщили в избиркоме.