Экс-премьер свердловского правительства победил на выборах в Оренбурге
10:30, 09 Сентябрь 2019
Денис Паслер получил поддержку 65% избирателей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер победил на выборах, набрав 65% голосов (около 400 тысяч человек). Он баллотировался от партии «Единая Россия». Второе место занял кандидат КПРФ Максим Амелин, за которого проголосовали 23% избирателей. Тройку замыкает представитель КПСС Анатолий Кобзев, который набрал 3% голосов. Остальные набрали еще меньше. Явка на выборы губернатора Оренбургской области составила 39,55%, сообщили в избиркоме.
Политическую карьеру Денис Паслер начал в 2008 году, став депутатом палаты представителей свердловского Заксобрания от Серовского округа. Полгода (с декабря 2011 по июнь 2012) был депутатом Заксобрания, но сдал мандат ради кресла председателя правительства Свердловской области. Паслер занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2017 года исполняет обязанности гендиректора «ТПлюс» и является председателем правления компании.
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