На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку

Свердловская областная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на 12:00. За кандидатов, желающих получить мандат депутата Госдумы в Серовском избирательном округе голоса отдали 12,88% избирателей. Два года назад на аналогичных выборах в полдень поставили галочки в бюллетени 18,44% жителей округа.

В Орджоникидзевском округе, где предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Свердловской области явка еще ниже. На избирательные участки пришло лишь пять процентов избирателей.