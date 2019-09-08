На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку
13:33, 08 Сентябрь 2019
В Серовском и Орджоникидзевском округах жители не спешат отдать голоса за кандидатов.
Свердловская областная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на 12:00. За кандидатов, желающих получить мандат депутата Госдумы в Серовском избирательном округе голоса отдали 12,88% избирателей. Два года назад на аналогичных выборах в полдень поставили галочки в бюллетени 18,44% жителей округа.
В Орджоникидзевском округе, где предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Свердловской области явка еще ниже. На избирательные участки пришло лишь пять процентов избирателей.
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