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На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку

13:33, 08 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В Серовском и Орджоникидзевском округах жители не спешат отдать голоса за кандидатов.

Свердловская областная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на 12:00. За кандидатов, желающих получить мандат депутата Госдумы в Серовском избирательном округе голоса отдали 12,88% избирателей. Два года назад на аналогичных выборах в полдень поставили галочки в бюллетени 18,44% жителей округа.

В Орджоникидзевском округе, где предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Свердловской области явка еще ниже. На избирательные участки пришло лишь пять процентов избирателей.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, облизбирком, явка, Серовский округ, Орджоникидзевский район, Екатеринбург, выборы
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