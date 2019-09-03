За свердловскими выборами 8 сентября будут следить 746 камер
11:51, 03 Сентябрь 2019
«Ростелеком» установит видеонаблюдение в 373 помещениях.
На единый день голосования 8 сентября в Свердловской области установят 746 камер в 373 помещениях. Видеонаблюдение организует «Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
С 4 по 7 сентября систему протестируют, а 8 сентября тут начнется трансляция с избирательных участков. Данные с камер будут храниться три месяца со дня официального подведения итогов голосования.
Напомним, 8 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ по Серовскому одномандатному избирательному округу, а также Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу.
Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Новое и интересное
Идеальный кандидат
События
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»