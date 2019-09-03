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За свердловскими выборами 8 сентября будут следить 746 камер

11:51, 03 Сентябрь 2019
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Фото: «Ростелеком»
«Ростелеком» установит видеонаблюдение в 373 помещениях.

На единый день голосования 8 сентября в Свердловской области установят 746 камер в 373 помещениях. Видеонаблюдение организует «Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

С 4 по 7 сентября систему протестируют, а 8 сентября тут начнется трансляция с избирательных участков. Данные с камер будут храниться три месяца со дня официального подведения итогов голосования.

Напомним, 8 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ по Серовскому одномандатному избирательному округу, а также Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, заксобрание, Госдума, Выборы, видеонаблюдение, Свердловская область
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