За свердловскими выборами 8 сентября будут следить 746 камер

На единый день голосования 8 сентября в Свердловской области установят 746 камер в 373 помещениях. Видеонаблюдение организует «Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

С 4 по 7 сентября систему протестируют, а 8 сентября тут начнется трансляция с избирательных участков. Данные с камер будут храниться три месяца со дня официального подведения итогов голосования.

Напомним, 8 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ по Серовскому одномандатному избирательному округу, а также Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу.

