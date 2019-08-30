«Он же врет»: Навальный прокомментировал участие Шипулина в выборах

Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал участие Антона Шипулина на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. «Был замечательный спортсмен. Был человек, а стал единороссом. И сразу влез во все это вранье и нарушения», — заявил он на своем YouTube-канале. Навальный припомнил, что недавно биатлониста чуть не сняли с выборов за счета в немецком банке. Адвокаты Шипулина заявили, что он действительно владел активом, но продал его до подачи документов в избирком. В доказательство предоставили документы о продаже ценных бумаг. Суд эти доводы устроили и иск «Справедливой России» отклонили.

Эсеры планировали обжаловать решение в Верховном суде, но позже отозвали иск якобы по просьбам спортсменов и избирателей. Шипулин объяснил ситуацию своей неопытностью в заполнении деклараций. Однако Алексей Навальный заявил, что ошибок у кандидата быть не могло, так как с документами работали юристы партии.

«Он же врет, что забыл. <…> Почему его не сняли? Почему никаких последствий? Потому что „Единой России“ можно все», — полагает Навальный.

Оппозиционер добавил, что на выборах в Мосгордуму кандидатов снимали даже за мелкие нарушения, например, за оставленное пустое поле в документах. По его словам, это не идет в сравнение с владением иностранными активами. Довыборы по Серовскому избирательному округу состоятся уже 8 сентября. Победитель проработает в Госдуме два года.