«Справедливая Россия» передумала судиться с Шипулиным из-за выборов
Кандидат в Госдуму по Серовскому округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин отозвал апелляцию о снятии Антона Шипулина с выборов из Верховного суда. После того, как соперник биатлониста потребовал, чтобы Шипулина сняли с выборов, к нему обратились заслуженные спортсмены Урала и России, которые попросили остановить судебное разбирательство.
Как сообщили ЕТВ в региональном отделении «Справедливой России», спортсмены сказали Коровкину не портить репутацию олимпийского чемпиона, потому что это может нанести вред всей стране. В обращении также написали, что формальное нарушение могло быть, потому что Антон Шипулин впервые идет на выборы. Спортсмены подчеркнули, что он уже исправил свою ошибку.
«Мы не сутяжники. Если он действительно продал иностранные акции, остальное не так важно. Я против того, чтобы лишать людей выбора. Главной целью моей избирательной кампании было не судиться с Шипулиным, а привлечь внимание к проблеме здравоохранения на севере Урала.<…> Поэтому пускай избиратели решат сами, кто достоин быть депутатом Госдумы», — заявил Алексей Коровкин.
Напомним, ранее «Справедливая Россия» пыталась доказать, что на момент подачи документов в избирком Шипулин владел 50 нотами немецкого банка (Commerzbank). Но биатлонист и его адвокат Татьяна Романова представили суду выписки с брокерского счета о том, что ценные бумаги проданы еще 12 июля (спортсмен подал документы в избирком спустя три дня). Истец просил рассмотреть ходатайство к Сбербанку, чтобы получить официальную информацию, но ему отказали. В итоге Антон Шипулин продолжил предвыборную гонку. Справедливороссы решили обжаловать решение Свердловского областного суда, настаивая на том, что документ о продаже ценных бумаг подделали, но передумали.