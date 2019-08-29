«Справедливая Россия» передумала судиться с Шипулиным из-за выборов

Кандидат в Госдуму по Серовскому округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин отозвал апелляцию о снятии Антона Шипулина с выборов из Верховного суда. После того, как соперник биатлониста потребовал, чтобы Шипулина сняли с выборов, к нему обратились заслуженные спортсмены Урала и России, которые попросили остановить судебное разбирательство.

Как сообщили ЕТВ в региональном отделении «Справедливой России», спортсмены сказали Коровкину не портить репутацию олимпийского чемпиона, потому что это может нанести вред всей стране. В обращении также написали, что формальное нарушение могло быть, потому что Антон Шипулин впервые идет на выборы. Спортсмены подчеркнули, что он уже исправил свою ошибку.