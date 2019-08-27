Справедливороссы продолжают требовать, чтобы Шипулина сняли с выборов
Кандидат в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин подал апелляцию на отказ Свердловского областного суда снять с выборов биатлониста Антона Шипулина. «В избирательном штабе Алексея Коровкина выражают глубокое уважение Антону Шипулину как выдающемуся спортсмену и олимпийскому чемпиону, однако считают принцип равенства всех перед законом — главной опорой общественного согласия, доверия и эффективности власти на всех уровнях, включая уровень Государственной Думы, как главного законодательного органа страны», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «Справедливой России».
Ранее партия соперника Шипулина пыталась доказать, что на момент подачи документов в избирком биатлонист владел 50 нотами немецкого банка (Commerzbank). Но Антон Шипулин и его адвокат Татьяна Романова представили суду выписки с брокерского счета о том, что ценные бумаги проданы еще 12 июля (спортсмен подал документы в избирком спустя три дня). Истец просил рассмотреть ходатайство к Сбербанку, чтобы получить официальную информацию, но ему отказали.
«В основе жалобы лежат официальные разъяснения ПАО „Сбербанк“, прямо указывающие на то, что письмо от имени „Сбербанка“, найденное в почте Антона Шипулина и заверенное нотариусом вместе с прикрепленным файлом брокерского отчета банка, отправлялось не „Сбербанком“ и содержит явные признаки мошеннического письма», — добавили в пресс-службе справедливороссов. Партия приложила к жалобе заключение эксперта, который подтвердил, что Антон Шипулин мог подделать документ о продаже акций.
Напомним, в конце 2018 года екатеринбургский биатлонист завершил карьеру и подался в политику, решив идти на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Место в Госдуме освободилось после того, как Сергей Бидонько стал вице-губернатором Свердловской области. Шипулин уже успел исколесить многие города своего округа и начал распространять агитационные листовки и газеты, в которых он обещает быть честным перед избирателями.