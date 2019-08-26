Шипулин потратил на избирательную кампанию десять миллионов

Кандидат в Госдуму от «Единой России» Антон Шипулин потратил на избирательную кампанию уже 10,2 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального избиркома. На изготовление агитационных материалов у биатлониста ушло 1,6 миллиона рублей, на что конкретно он потратил остальную сумму, в документе не указано. Всего на избирательном счету Антона Шипулина было 16 миллионов рублей. Половину этой суммы ему предоставил «Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития», спонсирующий региональное отделение «Единой России».

Другие кандидаты оказались более экономными. Фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин потратил 700 тысяч рублей. На счету у представителя «Справедливой России» осталось еще 300 тысяч. Кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец потратила почти весь свой запас: 300 тысяч ушли на консультации, еще 170 — на другие работы. За 12 дней до выборов у нее есть только 30 тысяч. Коммунист Габбас Даутов потратил 148 тысяч на листовки и сохранил еще 50 тысяч рублей. Ирина Скачкова от «Яблока» потратила на свою кампанию 260 тысяч. Коммунист России Дмитрий Зенов сразу же потратил все свои 50 тысяч рублей. А вот адвокат Игорь Рузаков решил на кампанию не тратиться. Правда денег у него и не было.

Самым богатым кандидатом в Госдуму оказался Антон Шипулин. За прошлый год он задекларировал 9,8 миллиона рублей, большую часть которых заработал на рекламе. Также у него есть 11 земельных участков в Свердловской и Челябинской области, два дома, две квартиры и целый автопарк: BMW X6, Toyota Land Cruiser, мотоцикл и прицеп. Сейчас биатлонист ездит по Серовскому избирательному округу в трейлере.