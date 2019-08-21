Шипулин продолжит предвыборную гонку за место в Госдуме
16:16, 21 Август 2019
Биатлонист доказал, что у него нет ценных бумаг в иностранных банках.
Свердловский суд не снял биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому округу. Кандидат сумел доказать, что в момент подачи документов в свердловский избирком, не имел 50 нот немецкого банка.
На заседание, которое прошло сегодня, 21 августа, пришел сам Антон Шипулин, представители истца и регионального избиркома. Защитником биатлониста выступила Татьяна Романова.
Истец подал ходатайство о том, чтобы Сбербанк предоставил информацию о ценных бумагах, которыми владел Шипулин. Биатлониста зарегистрировали в течение десяти дней после подачи документов, а 6 августа в избирком пришла информация о том, что у спортсмена есть иностранные ценные бумаги (биатлонист подал документы в избирком 15 июля, его зарегистрировали 26 июля). По словам представителя от «Справедливой России», комиссия не провела проверку, а Антон Владимирович не предоставил доказательства о том, что избавился от нот в банке Германии до регистрации.
На заседание, которое прошло сегодня, 21 августа, пришел сам Антон Шипулин, представители истца и регионального избиркома. Защитником биатлониста выступила Татьяна Романова.
Истец подал ходатайство о том, чтобы Сбербанк предоставил информацию о ценных бумагах, которыми владел Шипулин. Биатлониста зарегистрировали в течение десяти дней после подачи документов, а 6 августа в избирком пришла информация о том, что у спортсмена есть иностранные ценные бумаги (биатлонист подал документы в избирком 15 июля, его зарегистрировали 26 июля). По словам представителя от «Справедливой России», комиссия не провела проверку, а Антон Владимирович не предоставил доказательства о том, что избавился от нот в банке Германии до регистрации.
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Избирком, адвокат кандидата в Госдуму и прокурор выступили против ходатайства. Адвокат Татьяна Романова отметила, что истец намеренно затягивает процесс. Она объяснила, что ответчик владел 50 нотами немецкого банка Commerzbank, но 12 июля Шипулин официально отказался от них. Адвокат передала судье брокерский отчет за июль и документы об отчуждении нот. Избирком уточнил, что 7 августа запросил пояснения у Шипулина, тот ответил, что иностранными ценными бумагами больше не пользуется. «Недостоверные сведения не являются основанием для того, чтобы снять кандидата с выборов, если он позднее предоставил достоверную информацию о вкладах», — сказали в комиссии.
В прошлую пятницу штаб Алексея Коровкина от «Справедливой России» подал иск о снятии кандидата Антона Шипулина с довыборов в Госдуму. Председатель свердловского отделения партии Алексей Кузнецов рассказал ЕТВ, что биатлонист утаил 13 миллионов рублей дохода. Но это не является серьезным нарушением. Есть другой момент, который мешает Шипулину участвовать в довыборах. По словам Кузнецова, екатеринбургский спортсмен владеет 50 банковскими нотами Commerzbank.
В конце 2018 года Антон Шипулин закончил спортивную карьеру и погрузился в политику. Биатлонист заявился на довыборы в Госдуму и уже объездил многие города Серовского округа — в них появились агитационные баннеры, листовки и газеты. Свою предвыборную кампанию Антон Шипулин решил построить на честности. Об этом он заявил в своей агитке. Но в листовках и газетах кандидат забыл указать, что живет в Екатеринбурге и идет в Госдуму от партии «Единая Россия».
В прошлую пятницу штаб Алексея Коровкина от «Справедливой России» подал иск о снятии кандидата Антона Шипулина с довыборов в Госдуму. Председатель свердловского отделения партии Алексей Кузнецов рассказал ЕТВ, что биатлонист утаил 13 миллионов рублей дохода. Но это не является серьезным нарушением. Есть другой момент, который мешает Шипулину участвовать в довыборах. По словам Кузнецова, екатеринбургский спортсмен владеет 50 банковскими нотами Commerzbank.
В конце 2018 года Антон Шипулин закончил спортивную карьеру и погрузился в политику. Биатлонист заявился на довыборы в Госдуму и уже объездил многие города Серовского округа — в них появились агитационные баннеры, листовки и газеты. Свою предвыборную кампанию Антон Шипулин решил построить на честности. Об этом он заявил в своей агитке. Но в листовках и газетах кандидат забыл указать, что живет в Екатеринбурге и идет в Госдуму от партии «Единая Россия».
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