Шипулин продолжит предвыборную гонку за место в Госдуме

Свердловский суд не снял биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому округу. Кандидат сумел доказать , что в момент подачи документов в свердловский избирком , не имел 50 нот немецкого банка.



На заседание , которое прошло сегодня , 21 августа , пришел сам Антон Шипулин , представители истца и регионального избиркома. Защитником биатлониста выступила Татьяна Романова.



Истец подал ходатайство о том , чтобы Сбербанк предоставил информацию о ценных бумагах , которыми владел Шипулин. Биатлониста зарегистрировали в течение десяти дней после подачи документов , а 6 августа в избирком пришла информация о том , что у спортсмена есть иностранные ценные бумаги ( биатлонист подал документы в избирком 15 июля , его зарегистрировали 26 июля). По словам представителя от « Справедливой России», комиссия не провела проверку , а Антон Владимирович не предоставил доказательства о том , что избавился от нот в банке Германии до регистрации.

