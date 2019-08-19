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«Справедливая Россия» требует снять Шипулина с довыборов в Госдуму

15:51, 19 Август 2019
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Фото: Instagram / Антон Шипулин
У биатлониста нашли иностранные акции. Уже подан иск в Свердловский областной суд.

Кандидата в депутаты в Госдуму по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина могут снять с выборов. Соответствующий иск в Свердловский областной суд подала партия «Справедливая Россия».

«В пятницу вечером был подан иск в областной суд от избирательного штаба Алексея Коровкина из Справедливой России“ об отмене регистрации кандидата Шипулина. Шипулин является владельцем 50 банковских нот немецкого Commerzbank. Это одно из оснований, которое жестко запрещает участвовать в выборах. Это серьезная ситуация», — рассказал председатель свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов.

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По словам собеседника ЕТВ, на прошлой неделе выяснилось, что Антон Шипулин утаил доходы на 13 миллионов рублей. Но это не является серьезным нарушением. «А то, что он владеет иностранными акциями, никто не заметил. Мы рассматриваем эту ситуацию через призму предвыборной борьбы, безусловно. У Шипулина лозунг — Быть честным“. Мы приняли этот вызов. Мы знаем и уважаем заслуги нашего олимпийского чемпиона, но перед законом все равны», — подчеркнул глава свердловских справедливороссов.

Андрей Кузнецов заявил, что, если надо, партия пойдет по вышестоящим инстанциям. »Мы знаем, что Шипулин сказал, что уже расстался с этими акциями, а избирком это объяснение удовлетворило. Но мы считаем, что надо разобраться. Сейчас очень много будет зависеть от действий судьи. В нашем регионе это первый возможный прецедент», — заключил партийный функционер.

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Политтехнолог Алексей Швайгерт заявил, что эта история — серьезный просчет штаба Антона Шипулина. «Наличие иностранных финансовых активов, коими являются банковские ноты, — это фактически гарантированное снятие с выборов, как я понимаю. И то, что сейчас происходит, — происходит по не очень комфортному для кандидата сценарию. Я лишь сомневаюсь, что Справедливая Россия“ докрутит“ эту историю до конца, скорее всего, она будет использована для того, чтобы поторговаться, а потом иск отзовут в обмен на какие-то преференции, но это нормальный политический ход», — цитирует Швайгерта ЕАН.

Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Антона Шипулина Свердловский областной суд рассмотрит 21 августа в 14:00.

О том, что Антон Шипулин выступит кандидатом в Госдуму, стало известно в начале 2019 года. В конце 2018-го биатлонист закончил карьеру, и у него появилось время для политики. Шипулин уже объехал многие города Серовского округа — в них появились агитационные баннеры с изображением стреляющего из винтовки спортсмена с надписью: «Цель. Точность. Результат». Подробнее о довыборах в Госдуму вы можете прочитать ниже:

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, довыборы в Госдуму, Единая Россия, Справедливая Россия, Антон Шипулин
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