«Справедливая Россия» требует снять Шипулина с довыборов в Госдуму

По словам собеседника ЕТВ, на прошлой неделе выяснилось, что Антон Шипулин утаил доходы на 13 миллионов рублей. Но это не является серьезным нарушением. «А то, что он владеет иностранными акциями, никто не заметил. Мы рассматриваем эту ситуацию через призму предвыборной борьбы, безусловно. У Шипулина лозунг — „Быть честным“. Мы приняли этот вызов. Мы знаем и уважаем заслуги нашего олимпийского чемпиона, но перед законом все равны», — подчеркнул глава свердловских справедливороссов.

Андрей Кузнецов заявил, что, если надо, партия пойдет по вышестоящим инстанциям. »Мы знаем, что Шипулин сказал, что уже расстался с этими акциями, а избирком это объяснение удовлетворило. Но мы считаем, что надо разобраться. Сейчас очень много будет зависеть от действий судьи. В нашем регионе это первый возможный прецедент», — заключил партийный функционер.