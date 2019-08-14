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Казус с Покрасом сохранил для Высокинского первое место в рейтинге

18:06, 14 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Екатеринбурга по-прежнему считается самым цитируемым главой среди всех уральских субъектов.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает лидировать в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии».

В июле Высокинский заявил, что проект второй ветки метро с ЖБИ на ВИЗ будет стоить больше миллиарда рублей. Также градоначальник вручил торт миллиардному пассажиру подземки. Мэра часто цитировали в контексте истории с Покрасом Лампасом. Напомним, граффити известного художника на площади Первой Пятилетки закрасили коммунальные службы Орджоникидзевского района.

В рейтинге «Медиалогии» сразу на четыре позиции опустился спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин: теперь он шестой.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, медиарейтинг, Александр Высокинский, Екатеринбург, Игорь Володин, Александр Высокинский
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