Казус с Покрасом сохранил для Высокинского первое место в рейтинге

что проект второй ветки метро с ЖБИ на ВИЗ будет стоить больше миллиарда рублей. Также градоначальник

миллиардному пассажиру подземки

. Мэра часто цитировали в контексте истории с Покрасом Лампасом. Напомним , граффити известного художника на площади Первой Пятилетки закрасили коммунальные службы

Орджоникидзевского района.