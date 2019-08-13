Куйвашев попросил у Кобылкина вторую ветку метро для Екатеринбурга
12:59, 13 Август 2019
По мнению губернатора, подземка улучшит экологическую обстановку в уральской столице.
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с главой министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и внезапно попросил вторую ветку метро для Екатеринбурга. По мнению главы Свердловской области, строительство дополнительных станций подземки улучшит экологическую обстановку в городе.
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Как показывают расчеты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта. Кроме того, проектирование и строительство второй ветки метрополитена — задача наиважнейшая для Екатеринбурга еще и с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 Универсиады.
Помимо мечт о второй ветке метро регион работает над уменьшением выбросов от заводов в двух самых промышленных городах — Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В первом в рамках нацпроекта «Экология» и его проекта «Чистый воздух» разработали план для оздоровления воздуха. Стоимость проекта — два миллиарда рублей, которые Свердловская область планирует получить из федерального бюджета.
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