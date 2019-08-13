Куйвашев попросил у Кобылкина вторую ветку метро для Екатеринбурга

Как показывают расчеты , ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта. Кроме того , проектирование и строительство второй ветки метрополитена — задача наиважнейшая для Екатеринбурга еще и с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 Универсиады.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области