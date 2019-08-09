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Антон Шипулин исключил Екатеринбург из своей предвыборной биографии

14:18, 09 Август 2019
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Фото: Facebook избиркома Свердловской области
В агитационных листовках биатлонист написал, что живет где-то в Свердловской области, а его фонд как будто не работает в уральской столице.

Агитационные листовки с биатлонистом Антоном Шипулиным появились в почтовых ящиках жителей Северного округа Свердловской области. Одну из них прислали в редакцию ЕТВ. В листовках кандидат в Госдуму рассказал о себе, но совсем забыл упомянуть Екатеринбург. Шипулин написал, что с 2006 года проживает где-то в Свердловской области. Кроме того, спортсмен заявил о своем фонде, но сделал это так, будто учреждение не работает в Екатеринбурге. Якобы деятельность фонда осуществляется только в Серове, Лесном, Верхней Салде и Краснотурьинске.

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Также Антон Шипулин отметил, что самое главное для него — быть честным, оставаться самим собой, не испортиться. По словам биатлониста, этот наказ он получил на встрече с избирателями.

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Очень многие пишут мне в комментариях в соцсетях: «Антон, зачем ты туда идешь, политика — дело грязное». Наверное, я идеалист, но я верю, что можно пойти в Госдуму и быть честным.

Антон Шипулин
российский биатлонист

О том, что Антон Шипулин выступит кандидатом в Госдуму, стало известно в начале 2019 года. В конце 2018-го биатлонист закончил карьеру, и у него появилось время для политики. Шипулин уже объехал многие города Серовского округа — в них появились агитационные баннеры с изображением стреляющего из винтовки спортсмена с надписью: «Цель. Точность. Результат». Подробнее о довыборах в Госдуму вы можете прочитать ниже:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, Свердловская область , довыборы в Госдуму, политика, листовка, агитация, Антон Шипулин
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