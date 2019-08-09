Антон Шипулин исключил Екатеринбург из своей предвыборной биографии

Агитационные листовки с биатлонистом Антоном Шипулиным появились в почтовых ящиках жителей Северного округа Свердловской области. Одну из них прислали в редакцию ЕТВ. В листовках кандидат в Госдуму рассказал о себе, но совсем забыл упомянуть Екатеринбург. Шипулин написал, что с 2006 года проживает где-то в Свердловской области. Кроме того, спортсмен заявил о своем фонде, но сделал это так, будто учреждение не работает в Екатеринбурге. Якобы деятельность фонда осуществляется только в Серове, Лесном, Верхней Салде и Краснотурьинске.