Председателя гордумы Асбеста лишили полномочий

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Несмотря на то , что прокуроры настаивали на лишении Самарина полномочий с самого начала , депутаты не спешили исполнять требование. Поэтому им пришлось обратиться в суд.

Председатель гордумы Асбеста Андрей Самарин лишился своих полномочий после тогокак прокуратура доказалачто он не задекларировал постройку на земельном участкекоторая использовалась для бытовых нужд. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.