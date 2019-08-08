Председателя гордумы Асбеста лишили полномочий
09:31, 08 Август 2019
Прокуратура настояла, чтобы депутат ушел из-за неправильной декларации на доходы.
Председатель гордумы Асбеста Андрей Самарин лишился своих полномочий после того, как прокуратура доказала, что он не задекларировал постройку на земельном участке, которая использовалась для бытовых нужд. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.
Несмотря на то, что прокуроры настаивали на лишении Самарина полномочий с самого начала, депутаты не спешили исполнять требование. Поэтому им пришлось обратиться в суд.
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Накануне, 7 августа, Андрей Самарин сложил свои полномочия.
Гордума Асбеста все чаще упоминается в повестке в связи с многочисленными скандалами. В том числе имущественными — случай незадекларированных земель и построек не единственный.
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