Уральские политики поднялись в рейтинге АПЭК. Все, кроме Куйвашева
16:26, 05 Август 2019
Александр Бурков, Сергей Носов, Денис Паслер показали рост.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «упал» в рейтинге влияния глав субъектов РФ на 25 место. В июне руководитель региона был 22-м. Средний балл Куйвашева составил 5,42 из 10. При этом политик остался в группе губернаторов с сильным влиянием.
Другие главы регионов, связанные со Свердловской областью, наоборот, «подросли». Так, губернатор Магаданской области Сергей Носов с 46 места поднялся на 42. Губернатор Омской области тоже вырос на четыре позиции — с 61 на 57. Сильнее всех взлетел Денис Паслер из Оренбургской области — с 54 на 45 место.
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