Уральские политики поднялись в рейтинге АПЭК. Все, кроме Куйвашева

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Другие главы регионов , связанные со Свердловской областью , наоборот, « подросли». Так , губернатор Магаданской области Сергей Носов с 46 места поднялся на 42. Губернатор Омской области тоже вырос на четыре позиции — с 61 на 57. Сильнее всех взлетел Денис Паслер из Оренбургской области — с 54 на 45 место.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевупал» в рейтинге влияния глав субъектов РФ на 25 место. В июне руководитель региона был 22-м. Средний балл Куйвашева составил 5,42 из 10. При этом политик остался в группе губернаторов с сильным влиянием.