«Попытка указать на место»: депутат ЕГД — о новом постановлении
Администрация
Екатеринбурга выпустила постановление для депутатов гордумы, которое утверждает
перечень мест для встреч с избирателями. Как заявил в Facebook депутат
Дмитрий Сергин, очередная редакция выглядит не новой. Ее выпустили еще год назад во
время избирательной кампании. Но сейчас, считает Сергин, документ себя не
оправдывает.
Сейчас вырытый из пыльных архивов и обновленный документ выглядит нелепо. Это попытка указать депутатам на их место.
Жителям Ленинского района смогут встретиться с депутатами в поселке Совхозный один раз в месяц в четверг с 10:00 до 12:00, а жители Железнодорожного района в центре «Стрела» на Летчиков, 14 с 8:30 до 10:30. «Как заметили, время подобрано очень удобное, как раз для встречи избирателей с депутатом. Моим избирателям проживающим в районе южного автовокзала или Ботаники для встречи с депутатом придется ехать в Горный Щит», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Сергин, который отвечает за Чкаловский район Екатеринбурга.
Еще один момент, который осложняет взаимоотношения между мэрией и гордумой, — это порядок записи. Чтобы занять помещение, депутату придется написать в администрацию заявление не позднее чем за 20 дней до приема. И если заявка одного народного избранника совпадет с заявкой другого, то ему предоставят другое место из перечня. В другие дни, часы и иных помещениях депутату нельзя встречаться с избирателями. «Так что, вот вам депутаты, получайте… Это за то, что не приняли отчет Главы…» — подытожил Сергин.
ЕТВ запросил комментарий у администрации еще на прошлой неделе, но получил его только сейчас. Вот, что нам ответили в пресс-службе мэрии: «Издание постановления связано с необходимостью предоставить депутатам посещения для встреч с избирателями в первый межсессионный перерыв. В список вошли объекты, находящиеся в муниципальной собственности. Подразумевается, что встречаться с избирателями, проживающими в центральных районах города депутаты могут непосредственно в помещениях думы, поэтому помещения для встреч, включенные в постановление, находятся на отдаленных территориях города».
Напомним, в начале июля Екатеринбургская гордума не приняла отчет мэра Александра Высокинского. Доклад главы впервые в истории остался без оценки. Мэра уральской столицы поддержала «Единая Россия», но этого не хватило для того, чтобы принять отчет. Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов сказал, что по факту Высокинскому было не за что отчитываться: в 2018 году он проработал три с половиной месяца.