«Попытка указать на место»: депутат ЕГД — о новом постановлении

Жителям Ленинского района смогут встретиться с депутатами в поселке Совхозный один раз в месяц в четверг с 10:00 до 12:00, а жители Железнодорожного района в центре «Стрела» на Летчиков, 14 с 8:30 до 10:30. «Как заметили, время подобрано очень удобное, как раз для встречи избирателей с депутатом. Моим избирателям проживающим в районе южного автовокзала или Ботаники для встречи с депутатом придется ехать в Горный Щит», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Сергин, который отвечает за Чкаловский район Екатеринбурга.

Еще один момент, который осложняет взаимоотношения между мэрией и гордумой, — это порядок записи. Чтобы занять помещение, депутату придется написать в администрацию заявление не позднее чем за 20 дней до приема. И если заявка одного народного избранника совпадет с заявкой другого, то ему предоставят другое место из перечня. В другие дни, часы и иных помещениях депутату нельзя встречаться с избирателями. «Так что, вот вам депутаты, получайте… Это за то, что не приняли отчет Главы…» — подытожил Сергин.