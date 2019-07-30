«Ряды поредели»: Куйвашев отправил Заксобрание на каникулы
18:30, 30 Июль 2019
Во время весенней сессии депутаты приняли 70 законов.
Заксобрание Свердловской области провело последнее заседание весенней сессии. За полгода депутаты успели принять 70 законов, 28 из которых были внесены исполнительными органами власти. На каникулы законотворцев отправил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Под конец сессии поредели ряды? Я понимаю», — начал выступление глава региона. Но потом произнес пафосную речь:
«Если говорить о командном настрое, я его чувствую, я его постоянно вижу. Экономика региона растет. Этих цифр и реального изменения мы бы не добились, если бы мы с вами одинаково не думали и не делали работу так, как делаем. Мы движемся вперед и решаем задачи избирателей».
В осенней сессии на повестке Заксобрания будет формирование бюджета на 2020 год, подготовка к Универсиаде, 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Губернатор добавил, что предстоит продолжить благоустройство сел и улучшение экологии.
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