«Ряды поредели»: Куйвашев отправил Заксобрание на каникулы

Заксобрание Свердловской области провело последнее заседание весенней сессии. За полгода депутаты успели принять 70 законов , 28 из которых были внесены исполнительными органами власти. На каникулы законотворцев отправил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. « Под конец сессии поредели ряды? Я понимаю», — начал выступление глава региона. Но потом произнес пафосную речь:





« Если говорить о командном настрое , я его чувствую , я его постоянно вижу. Экономика региона растет. Этих цифр и реального изменения мы бы не добились , если бы мы с вами одинаково не думали и не делали работу так , как делаем. Мы движемся вперед и решаем задачи избирателей».



