В Серове Шипулин рассказал, как будет бороться с протестным мнением
12:30, 29 Июль 2019
Кандидат в Госдуму на форуме «Быть честным!» заявил, что собирается покорить избирателей честностью.
Кандидат в Госдуму Антон Шипулин выступил представил свою предвыборную команду во время форума в Серове. Покорить жителей округа биатлонисту помогут советник губернатора Виктор Михель, меценат Игорь Ушков и член общественной палаты Свердловской области Александр Ямщиков. «Хотелось бы иметь в каждом муниципалитете людей, которые помогают и которым можно доверять», — цитирует Шипулина газета «Глобус».
По словам Шипулина, большинство проблем округа связаны со здравоохранением. Также он считает, что нужно бороться с оттоком населения, плохими дорогами и улучшать образование. Чтобы все исправить, Шипулин намерен изменить отношение населения к политикам.
«Протестное мнение растет. Чтобы с ним работать, нужно быть честным, открытым и не бояться разговаривать с людьми. <…> Я всю жизнь пытался быть честным, справедливым — и в спорте, и в жизни. И сейчас, надеюсь, меня ничто не испортит», — заявил Шипулин.
Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов. Конкурентами Шипулина будут Ирина Скачкова («Яблоко»), Евгения Чудновец (ЛДПР), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Габбас Даутов («КПРФ»), Дмитрий Зенов («Коммунисты России»), Игорь Рузаков («Зеленые»).
Бокс на любителя
Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге?
Новое и интересное
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Союз читателей
Феномен «Гарри Поттера»
Народное благоустройства