В Серове Шипулин рассказал, как будет бороться с протестным мнением

Кандидат в Госдуму Антон Шипулин выступил представил свою предвыборную команду во время форума в Серове. Покорить жителей округа биатлонисту помогут советник губернатора Виктор Михель , меценат Игорь Ушков и член общественной палаты Свердловской области Александр Ямщиков. « Хотелось бы иметь в каждом муниципалитете людей , которые помогают и которым можно доверять», — цитирует Шипулина газета « Глобус».





По словам Шипулина , большинство проблем округа связаны со здравоохранением. Также он считает , что нужно бороться с оттоком населения , плохими дорогами и улучшать образование. Чтобы все исправить , Шипулин намерен изменить отношение населения к политикам.





« Протестное мнение растет. Чтобы с ним работать , нужно быть честным , открытым и не бояться разговаривать с людьми. <…> Я всю жизнь пытался быть честным , справедливым — и в спорте , и в жизни. И сейчас , надеюсь , меня ничто не испортит», — заявил Шипулин.



