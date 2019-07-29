Шипулин проведет предвыборную кампанию на колесах
15:47, 29 Июль 2019
Кандидат в Госдуму решил привезти штаб в фургоне к жителям Серовского округа.
Биатлонист Антон Шипулин поселился в фургоне на время предвыборной кампании. На своей странице в Instagram он рассказал, что дом на колесах понадобился ему из-за огромных размеров Серовского округа. «Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями», — заявил Шипулин.
Фургон украшает фото кандидата в Госдуму и слоган, с которым он идет на выборы: «Быть честным!». На задней части мобильного штаба послание для автомобилистов: «Обгоняешь? Проголосуй».
«В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона», — сообщил Шипулин.
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Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов. Конкурентами Шипулина будут Ирина Скачкова («Яблоко»), Евгения Чудновец (ЛДПР), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Габбас Даутов («КПРФ»), Дмитрий Зенов («Коммунисты России»), Игорь Рузаков («Зеленые»). Шипулин уже успел выступить в Серовском ДК с пламенной речью. Он решил развивать здравоохранение, бороться с плохими дорогами и протестным мнением.
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