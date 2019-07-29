Шипулин проведет предвыборную кампанию на колесах

Биатлонист Антон Шипулин поселился в фургоне на время предвыборной кампании. На своей странице в Instagram он рассказал , что дом на колесах понадобился ему из-за огромных размеров Серовского округа. « Это полноценный мобильный штаб , в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями», — заявил Шипулин.





Фургон украшает фото кандидата в Госдуму и слоган , с которым он идет на выборы: « Быть честным!». На задней части мобильного штаба послание для автомобилистов: « Обгоняешь? Проголосуй».





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