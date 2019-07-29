Отвергнутый кандидат в Госдуму Капчук готовит петицию для Москальковой

Бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук, которому отказали в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому округу, готовит петицию уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. Он просит Москалькову обратиться в Конституционный суд, чтобы защитить его нарушенное избирательное право.

«У меня была цель — Государство достойное Человека. Государство, которое способно работать на Человека, для Человека и во благо Человека. Но… Меня снесли с предвыборной гонки под предлогом сфабрикованого дела», — пишет Сергей Капчук в петиции на Change.org. На данный момент петицию подписали 77 человек.

Напомним, Сергей Капчук подал документы на регистрацию в избирком самый первый, но кандидату в Госдуму отказали из-за непогашенной судимости. Свердловский избирком сослался на приговор, который Капчуку вынесли в мае 2019 года. За махинации с квартирой в Москве бизнесмена из «списка Титова» приговорили к двум годам условно, но тут же амнистировали. Министерство внутренних дел России подтвердило, что Сергей Капчук является несудимым, но суд поддержал избирком и отказал кандидату в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому округу.