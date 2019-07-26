Время Шипулина: избирком зарегистрировал последнего кандидата

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Место в Госдуме освободилось после того как единоросс Сергей Бидонько перешел на работу в правительство Свердловской области. Он же сейчас курирует предвыборную кампанию Шипулина.

О Серовском округе и его главном кандидате ЕТВ писал

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Зарегистрироваться в качестве кандидата все еще пытается бизнесмен Сергей Капчукзаявку которого отклонили из-за недавно погашенной судимости. Он пытается опротестовать это решение в Верховном суде.