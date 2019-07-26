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Время Шипулина: избирком зарегистрировал последнего кандидата

17:30, 26 Июль 2019
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Фото: Антон Шипулин во «Вконтакте»
В списки все еще пытается попасть Сергей Капчук.
Свердловский избирком зарегистрировал последнего кандидата в Госдуму по Серовскому округу — им стал биатлонист Антон Шипулин, которого выдвинула партия «Единая Россия». Всего в этой гонке будут участвовать семь человек: Ирина Скачкова («Яблоко»), Евгения Чудновец (ЛДПР), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Габбас Даутов («КПРФ»), Дмитрий Зенов («Коммунисты России»), Игорь Рузаков («Зеленые»).

Зарегистрироваться в качестве кандидата все еще пытается бизнесмен Сергей Капчук, заявку которого отклонили из-за недавно погашенной судимости. Он пытается опротестовать это решение в Верховном суде. Место в Госдуме освободилось после того как единоросс Сергей Бидонько перешел на работу в правительство Свердловской области. Он же сейчас курирует предвыборную кампанию Шипулина. О Серовском округе и его главном кандидате ЕТВ писал здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, кандидат, Выборы, Серовский округ, Свердловская область , Екатеринбург, Антон Шипулин
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