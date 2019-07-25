Гордума Асбеста нарушила перемирие: заседание сорвано

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« Ситуация это нехорошая , потому что взрыв договоренностей может приостановить развитие города , усилить конфликты. В город пошли инвестиций. Составлена дорожная карта на 700 млн руб. Только-только начали работать и тут такое», — сообщила депутат Наталья Крылова.



», — сообщила депутат Наталья Крылова.

Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года , когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов ( в том числе саму Наталью Крылову), у которых были неверные декларации о доходах. Сначала дума отказалась от такого решения , но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений , другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. После того , как гордуму пригрозили распустить решением губернатора , они собрались на заседение и все-таки приняли поправки в бюджет.



Скандальная гордума Асбеста снова сорвала очередное заседание. Поводом снова стало предложение коалиции единороссов сменить председателя-коммуниста Андрея Самарина. Он отказался ставить вопрос на голосованиессылаясь на противоречие федеральному законодательству.