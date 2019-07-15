Кандидат в Госдуму Антон Шипулин подал документы в избирком
10:58, 15 Июль 2019
Ранее биатлонист победил на праймериз «Единой России».
Екатеринбургский биатлонист, кандидат в Госдуму по Серовскому округу Антон Шипулин подал документы в избирком Свердловской области. Информация о выдвижении Шипулина появилась в группе избиркома в Facebook. Ранее стало известно, что биатлонист победил на праймериз «Единой России». Именно эту партию он представит на довыборах.
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О том, что Антон Шипулин стал кандидатом в Госдуму, стало известно в начале 2019 года. В конце 2018-го биатлонист закончил карьеру, и у него появилось время для политики. Шипулин уже объехал многие города Серовского округа — в них появились агитационные плакаты с изображением стреляющего из винтовки спортсмена с надписью: «Цель. Точность. Результат». О конкурентах биатлониста вы можете почитать ниже:
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