Свердловский депутат остался без мандата из-за призрачного прицепа

Депутат Невьянской городской думы Степан Назаров лишился мандата за то, что не указал в справке о доходах, расходах и имуществе за 2017 год прицеп к легковому автомобилю. В октябре 2018 года на заседании думы большинство депутатов проголосовали за то, чтобы прекратить полномочия своего коллеги.

Степан Назаров не согласился с решением думы и обратился в Невьянский городской суд, который отказал в удовлетворении административного иска. Тогда депутат подал апелляцию. Свердловский областной суд тоже отказался возвращать мандат Назарову. Мужчине разъяснили, что решение принимается большинством депутатов: против него проголосовали 12 из 20 народных избранников, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Кроме того, доводы Степана Назарова о том, что прицеп не внесли в справку по вине специалиста гордумы, отклонили, поскольку депутат лично подписывал каждый документ. Поэтому решение первой инстанции оставили без изменений.