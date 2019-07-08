Путин передумал встречаться с многодетной семьей в Екатеринбурге
19:03, 08 Июль 2019
Президент оставил только три пункта в своем графике.
Президент Владимир Путин скорректировал график своего пребывания в Екатеринбурге. Он посетит выставку «Иннопром», выступит перед участниками GMIS и встретится со студентами УрФУ (главе государства должны презентовать инновационные разработки). На этом визит Владимира Путина завершится, сообщается на официальном портале президента. Встречи с многодетной семьей и посещения «Ельцин Центра» в графике нет.
Владимир Путин прилетит в Екатеринбург 9 июня. Перед его визитом в городе усилили меры безопасности. Ранее главной целью поездки президента была работа на саммите GMIS. Однако статус мероприятия изменился после того, как президенты других стран не подтвердили свое участие. Ожидается, что в работе саммита примут участие десять почетных гостей в статусе министров и вице-президентов.
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