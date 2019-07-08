Путин передумал встречаться с многодетной семьей в Екатеринбурге

«

(

,

«





, как президенты других стран не подтвердили свое участие. Ожидается , что в работе саммита примут участие в статусе министров и вице-президентов. Владимир Путин прилетит в Екатеринбург 9 июня. Перед его визитом в городе усилили меры безопасности. Ранее главной целью поездки президента была работа на саммите GMIS. Однако статус мероприятия изменился после тогокак президенты других стран не подтвердили свое участие. Ожидаетсячто в работе саммита примут участие десять почетных гостей



Президент Владимир Путин скорректировал график своего пребывания в Екатеринбурге. Он посетит выставкуИннопром», выступит перед участниками GMIS и встретится со студентами УрФУглаве государства должны презентовать инновационные разработки). На этом визит Владимира Путина завершитсясообщается на официальном портале президента. Встречи с многодетной семьей и посещенияЕльцин Центра» в графике нет.