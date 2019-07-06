«Глубокое сожаление»: власти – об аресте помощника полпреда Цуканова
17:11, 06 Июль 2019
Александра Воробьева обвиняют в государственной измене.
Заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов прокомментировал арест помощника Николая Цуканова Александр Воробьева. «С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», — цитирует Кириллова ТАСС.
Кадровое решение по Воробьеву, которое оформят нормативным актом, будет принято 8 июля на оперативном совещании, добавил заместитель полпреда.
ФСБ задержала Александра Воробьева накануне. Его подозревают в государственной измене. Сейчас чиновник арестован на два месяца. Помощником полпреда Николая Цуканова чиновника назначили в июле 2018 года. В этом же году Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президент РФ. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов.
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