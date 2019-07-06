«Глубокое сожаление»: власти – об аресте помощника полпреда Цуканова

Заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов прокомментировал арест помощника Николая Цуканова Александр Воробьева. « С Воробьевым я был не очень близко знаком , поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то , что мы на сегодняшний день видим , вызывает глубокое сожаление , так жить нельзя», — цитирует Кириллова ТАСС.





Кадровое решение по Воробьеву , которое оформят нормативным актом , будет принято 8 июля на оперативном совещании , добавил заместитель полпреда.



