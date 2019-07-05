Депутаты решили разобраться с Высокинским без свидетелей

Сегодня, 5 июля, гордума Екатеринбурга собралась на внеочередное заседание. Депутаты со второго раза решили заслушать и оценить отчет мэра Высокинского о деятельности администрации за 2018 год. Глава города зачитал часовой доклад, в котором озвучил основные социально-экономические показатели развития уральской столицы. «Но я буду говорить не только об отчетных делах, но и о проблемах — ибо именно они будут базой при подготовке бюджета 2020 года. И нам нужно договориться», — предупредил Высокинский.

В зале заседаний звучали цифры: номинальная начисленная среднемесячная зарплата — 51 542 рубля. Рост реальной зарплаты — 106%. Товарооборот — 791,2 миллиарда рублей (третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, первая десятка среди субъектов РФ). Затем депутаты задали несколько жизненных вопросов, больше похожих на просьбы.