Депутаты решили разобраться с Высокинским без свидетелей
Сегодня, 5 июля, гордума Екатеринбурга собралась на внеочередное заседание. Депутаты со второго раза решили заслушать и оценить отчет мэра Высокинского о деятельности администрации за 2018 год. Глава города зачитал часовой доклад, в котором озвучил основные социально-экономические показатели развития уральской столицы. «Но я буду говорить не только об отчетных делах, но и о проблемах — ибо именно они будут базой при подготовке бюджета 2020 года. И нам нужно договориться», — предупредил Высокинский.
В зале заседаний звучали цифры: номинальная начисленная среднемесячная зарплата — 51 542 рубля. Рост реальной зарплаты — 106%. Товарооборот — 791,2 миллиарда рублей (третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, первая десятка среди субъектов РФ). Затем депутаты задали несколько жизненных вопросов, больше похожих на просьбы.
Например: построить ледовую арену в Кировском районе, заняться благоустройством старых дворов на Уралмаше, масштабно отметить 40-летие МЖК и запланировать масштабную реконструкцию КОСКа «Россия». Мэр дал ответы, которые звучали как обещания.
После этого депутаты перешли к выступлениям. Но перед этим Александр Колесников выступил с предложением закрыть заседание — то есть прекратить онлайн-трансляцию и вывести всех журналистов из зала. Большинство проголосовали «за». Таким образом, чуть ли не первый раз в истории, отчет главы Екатеринбурга и мнение о работе мэрии, происходит за закрытыми дверями.