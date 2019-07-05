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Депутаты решили разобраться с Высокинским без свидетелей

16:09, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Гордума Екатеринбурга прервала трансляцию с внеочередного заседания и попросила журналистов покинуть зал.

Сегодня, 5 июля, гордума Екатеринбурга собралась на внеочередное заседание. Депутаты со второго раза решили заслушать и оценить отчет мэра Высокинского о деятельности администрации за 2018 год. Глава города зачитал часовой доклад, в котором озвучил основные социально-экономические показатели развития уральской столицы. «Но я буду говорить не только об отчетных делах, но и о проблемах — ибо именно они будут базой при подготовке бюджета 2020 года. И нам нужно договориться», — предупредил Высокинский.

В зале заседаний звучали цифры: номинальная начисленная среднемесячная зарплата — 51 542 рубля. Рост реальной зарплаты — 106%. Товарооборот — 791,2 миллиарда рублей (третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, первая десятка среди субъектов РФ). Затем депутаты задали несколько жизненных вопросов, больше похожих на просьбы.

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Например: построить ледовую арену в Кировском районе, заняться благоустройством старых дворов на Уралмаше, масштабно отметить 40-летие МЖК и запланировать масштабную реконструкцию КОСКа «Россия». Мэр дал ответы, которые звучали как обещания.

После этого депутаты перешли к выступлениям. Но перед этим Александр Колесников выступил с предложением закрыть заседание — то есть прекратить онлайн-трансляцию и вывести всех журналистов из зала. Большинство проголосовали «за». Таким образом, чуть ли не первый раз в истории, отчет главы Екатеринбурга и мнение о работе мэрии, происходит за закрытыми дверями.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, бюджет, отчет, депутаты, Администрация Екатеринбурга, Екатеринбург, гордума , Александр Высокинский
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