Депутаты гордумы отказались оценить работу мэрии и Высокинского
17:04, 05 Июль 2019
Для удовлетворительной оценки отчета главы Екатеринбурга не хватило одного голоса.
Депутаты думы Екатеринбурга не приняли отчет мэра Александра Высокинского: доклад главы города впервые в истории остался без оценки. После голосования, которое для прессы сделали закрытым, к журналистам вышли депутаты и рассказали о его итогах.
По словам Алексея Вихарева, «Единая Россия» поддержала мэра, но этого все равно не хватило для того, чтобы принять отчет. Сообщается, что все решил один голос.
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Алексей Вихарев
депутат городской думы Екатеринбурга
Мы находим взаимодействие с главой города. Были сложности на старте. Но все эти моменты уже позазди. Мы набрали обороты, работая вместе. Но голосование показалое обратно. Будем разбираться. Самое главное, чтобы сохранялось рабочее взаимодействие.
Депутат Роман Ступников тоже поддержал отчет Высокинского.
Роман Ступников
депутат гордумы
Не знаю, почему не приняли отчет. Вопросов много было. Что сейчас произошло, я, если честно, не понял. За закрытыми дверями были выступления и голосование. Я не знаю, для чего мы закрывали заседание.
Константин Киселев объяснил, почему проголосовал за то, чтобы заседание закрыли от журналистов.
Константин Киселев
политолог
Мои мотивы были очень простые. Я не хотел подставлять администрацию и хотел, чтобы коллеги высказывались достаточно откровенно. Это и получилось. Все маски были сняты. Я выступал первым. Отчет меня не удовлетворил по одной простой причине: в чем всем заслуга администрации? Открываются гостиницы и рестораны — администрация здесь при чем?
Спикер думы Игорь Володин высоко оценил доклад мэра, а его заместитель Виктор Тестов сказал, что по факту Высокинскому было не за что отчитываться: в 2018 году он проработал 3,5 месяца.
Виктор Тестов
заместитель председателя городской думы Екатеринбурга
Никаких политических и экономических последствий [после этого] не предполагается. Вопрос уже рассмотрен, еще раз заседание собирать не придется. В истории городской думы это произошло впервые. За закрытыми дверями обсуждались актуальные вопросы.
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