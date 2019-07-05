Депутаты гордумы отказались оценить работу мэрии и Высокинского

политолог

Мои мотивы были очень простые. Я не хотел подставлять администрацию и хотел , чтобы коллеги высказывались достаточно откровенно. Это и получилось. Все маски были сняты. Я выступал первым. Отчет меня не удовлетворил по одной простой причине: в чем всем заслуга администрации? Открываются гостиницы и рестораны — администрация здесь при чем?