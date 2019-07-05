Антона Шипулина официально выдвинули в Госдуму
12:23, 05 Июль 2019
Биатлонист победил на праймериз «Единой России» и представит партию на довыборах по Серовскому округу.
Президиум «Единой России» официально выдвинул Антона Шипулина на довыборы в Госдуму — биатлонист претендует на то, чтобы представлять Серовский избирательный округ. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, из-за которого и потребовались довыборы — ранее именно он был депутатом.
«Север Свердловской области — это моя малая родина, я сам хорошо знаю, чем живут там люди. Уверен, Антон в случае победы на выборах внесёт весомый вклад в развитие этой территории», — написал Сергей Бидонько на своей странице в Instagram.
Напомним, о том, что Шипулин станет претендентом на кресло депутата в Госдуме стало известно в начале 2019 года. Позже он уверенно лидировал на праймериз партии «Единая Россия». Довыборы пройдут 8 сентября 2019 года.
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