Антона Шипулина официально выдвинули в Госдуму

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« Север Свердловской области — это моя малая родина , я сам хорошо знаю , чем живут там люди. Уверен , Антон в случае победы на выборах внесёт весомый вклад в развитие этой территории», — написал Сергей Бидонько на своей странице в Instagram.







Напомним , о том , что Шипулин станет претендентом на кресло депутата в Госдуме стало известно в начале 2019 года. Позже он уверенно лидировал на праймериз партии « Единая Россия». Довыборы пройдут 8 сентября 2019 года.

ПрезидиумЕдиной России» официально выдвинул Антона Шипулина на довыборы в Госдуму — биатлонист претендует на точтобы представлять Серовский избирательный округ. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонькоиз-за которого и потребовались довыборы — ранее именно он был депутатом.