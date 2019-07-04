Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

На довыборы в Госдуму по Серовскому округу выдвинули еще пять человек

18:57, 04 Июль 2019
ab20bdfa-77ec-44da-8729-2021c70f7a4c.jpg
Фото: ЕТВ
Документы в избирком пока подали двое. Среди них нет Шипулина.

Центризбирком РФ заверил списки кандидатов в Госдуму по Серовскому округу еще от пяти партий. КПРФ выдвинула экскаваторщика Качканаркского ГОКа Габбаса Даутова, ЛДПР — общественницу Евгению Чудновец, «Справедливая Россия» — Сергея Коровкина, «Коммунисты России» — своего секретаря обкома Дмитрия Зенова, а «Зеленые» — координатора Игоря Рузакова.

Теперь кандидаты должны до 23 июля передать документы в облизбирком. Ранее это уже сделали двое кандидатов: Сергей Капчук от «Партии Роста» и учительница Ирина Скачкова из «Яблока». В довыборах также должен принять участие биатлонист Антон Шипулин, который выиграл праймериз «Единой России». Но он пока не подал документы.

О Серовском округе и его главном кандидате ЕТВ писал здесь.

Адвокат дьяволов
Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать убийц и мошенников.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «На довыборы в Госдуму по Серовскому округу выдвинули еще пять человек»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, Екатеринбург, Свердловская область , политика, выборы, довыборы в Госдуму, Антон Шипулин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Сумма мнений Σ
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
05 июля в 19:30
С Иван Бакаидов