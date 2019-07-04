На довыборы в Госдуму по Серовскому округу выдвинули еще пять человек

Центризбирком РФ заверил списки кандидатов в Госдуму по Серовскому округу еще от пяти партий. КПРФ выдвинула экскаваторщика Качканаркского ГОКа Габбаса Даутова, ЛДПР — общественницу Евгению Чудновец, «Справедливая Россия» — Сергея Коровкина, «Коммунисты России» — своего секретаря обкома Дмитрия Зенова, а «Зеленые» — координатора Игоря Рузакова.

Теперь кандидаты должны до 23 июля передать документы в облизбирком. Ранее это уже сделали двое кандидатов: Сергей Капчук от «Партии Роста» и учительница Ирина Скачкова из «Яблока». В довыборах также должен принять участие биатлонист Антон Шипулин, который выиграл праймериз «Единой России». Но он пока не подал документы.

О Серовском округе и его главном кандидате ЕТВ писал здесь.