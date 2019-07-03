На саммит GMIS в Екатеринбурге приедет только Владимир Путин
16:08, 03 Июль 2019
Главы других государств не подтвердили свое участие в мероприятии. Ожидается визит десяти почетных гостей.
На глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 по данным Znak.com приедут десять иностранных министров и только один президент — Владимир Путин. Изначально статус мероприятия был гораздо выше, планировали визит 20 глав иностранных государств и арабских шейхов. Свое участие в саммите подтвердили только десять почетных гостей:
- Министр промышленности Зимбабве Мангалисо Ндлову
- Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев
- Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк
- Министр промышленности и горного дела Алжира Джамила Тамазирт
- Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр
- Министр промышленности Белоруссии Павел Утюпин
- Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян
- Председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов
- Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурна Саттари
- Член коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.
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Саммит GMIS-2019 начнется в Екатеринбурге 9 июня и продлится три дня параллельно с промышленной выставкой «Иннопром». Специально под мероприятие пришлось изменить проект конгресс-холла: там появились VIP-залы и 39 комнат для переговоров. Из-за визита высокопоставленных гостей в Екатеринбурге усилили меры безопасности. ФСБ и МВД проверяет соблюдение миграционного законодательства.
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