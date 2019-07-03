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На саммит GMIS в Екатеринбурге приедет только Владимир Путин

16:08, 03 Июль 2019
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Фото: Kremlin
Главы других государств не подтвердили свое участие в мероприятии. Ожидается визит десяти почетных гостей.

На глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 по данным Znak.com приедут десять иностранных министров и только один президент — Владимир Путин. Изначально статус мероприятия был гораздо выше, планировали визит 20 глав иностранных государств и арабских шейхов. Свое участие в саммите подтвердили только десять почетных гостей:

  • Министр промышленности Зимбабве Мангалисо Ндлову
  • Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев
  • Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк
  • Министр промышленности и горного дела Алжира Джамила Тамазирт
  • Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр
  • Министр промышленности Белоруссии Павел Утюпин
  • Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян
  • Председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов
  • Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурна Саттари
  • Член коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.


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Саммит GMIS-2019 начнется в Екатеринбурге 9 июня и продлится три дня параллельно с промышленной выставкой «Иннопром». Специально под мероприятие пришлось изменить проект конгресс-холла: там появились VIP-залы и 39 комнат для переговоров. Из-за визита высокопоставленных гостей в Екатеринбурге усилили меры безопасности. ФСБ и МВД проверяет соблюдение миграционного законодательства.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, саммит, GMIS, президент РФ, Владимир Путин
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