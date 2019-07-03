На саммит GMIS в Екатеринбурге приедет только Владимир Путин

На глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 по данным Znak.com приедут десять иностранных министров и только один президент — Владимир Путин. Изначально статус мероприятия был гораздо выше, планировали визит 20 глав иностранных государств и арабских шейхов. Свое участие в саммите подтвердили только десять почетных гостей:

Министр промышленности Зимбабве Мангалисо Ндлову

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк

Министр промышленности и горного дела Алжира Джамила Тамазирт

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр

Министр промышленности Белоруссии Павел Утюпин

Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян

Председатель госкомитета промышленности , энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов

энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурна Саттари

Член коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.