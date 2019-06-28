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В градсовет Екатеринбурга ворвались Николаев и Вихарев

16:58, 28 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Всего в совещательный орган попали 27 человек.

Мэр Александр Высокинский расширил состав градостроительного совета Екатеринбурга. В него включили трех депутатов гордумы: Алексея Вихарева и Дмитрия Николаева и Владимира Крицкого (но о нем было известно ранее). Всего в совещательный орган попали 27 человек. Депутаты сами настояли на участие в градсовете, чтобы усилить контроль над принятием решений.

«Застройка новых районов, снос ветхих зданий, разбивка скверов — такие крупные проекты всегда вызывают большой общественный резонанс», — сообщил Дмитрий Николаев в Facebook.

Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб упразднил архитектурно-градостроительный совет в сентябре 2018 года, потому что он не собирался полгода. Мэр Александр Высокинский разделил его на два. Помимо трех депутатов в градостроительный совет попали вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, начальник департамента архитектуры Алексей Храмов, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, главный архитектор архитектурного бюро «In.Form» Тимур Абдуллаев и другие.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Градсовет, депутаты, Свердловская область , Екатеринбург
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