У Шипулина появился серьезный конкурент на довыборах в Госдуму
18:11, 28 Июнь 2019
Бизнесмен из списка Титова Сергей Капчук подал документы на участие в голосовании по Серовскому округу.
Бизнесмен Сергей Капчук подал документы на участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Теперь избирательная комиссия в течении десяти дней будет проверять поступившие бумаги.
О выдвижении Капчука стало известно 21 июня. Бизнесмен собирается в Государственную Думу от «Партии Роста». Его основным соперником должен стать биатлонист Антон Шипулин, который решил баллотироваться от «Единой России». Место в Госдуме освободилось после того, как Сергея Бидонько назначили вице-губернатором Свердловской области. Выборы пройдет 8 сентября 2019 года.
В 1990-е годы Сергей Капчук был заместителем губернатора Свердловской области. Затем он попал в состав регионального парламента. В 1997 году на Капчука и его брата завели уголовное дело о хищении двух миллиардов неденоминированных рублей, предназначенных для покупки квартиры в Москве. Бизнесмен уехал из России и избежал суда. Сергей Капчук жил на Кипре, в ОАЭ и в Британии. Потом спустя 15 лет он захотел вернуться в Россию. В июне 2018 года Капчук вновь оказался на Среднем Урале.
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