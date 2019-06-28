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Общественная палата Екатеринбурга нашли замену Разбойникову

10:30, 28 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Новый председатель Александр Косинцев обещает реформировать работу совещательного органа.

Общественная палата Екатеринбурга избрала новым председателем Александра Косинцева. Он был депутатом гордумы, избирался в палату представителей, возглавлял исполком свердловского отделения «Единой России», а после работал в общественной палате Свердловской области. Новый председатель обещает реформировать работу совещательного органа: вести приемы во всех районах города и следить за новостями.

«К сожалению, так сложилось, что на городском ландшафте“ Общественная палата не так заметна. Хотелось бы сделать ее заметным органом, активным и влиятельным. Гражданское общество должно понимать, что у него есть представитель, который легко коммуницирует с властью», — заявил Александр Косинцев.

Предыдущий председатель общественной палаты Екатеринбурга Александр Разбойников оставил должность по собственному желанию. Заявление написал после конфликта с депутатами гордумы, которые обвинили его в игнорировании всех городских тем и назвали палату декоративным органом при мэрии. До этого Владимир Разбойников не хотел отчитываться перед гордумой и проигнорировал приглашение комиссии.

Кекс в большом городе
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, депутаты, ЕГД, выборы, Общественная палата, Екатеринбург
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