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Фельдшер из Новой Ляли выступит против Шипулина на довыборах в Госдуму

08:40, 28 Июнь 2019
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Фото: pixabay
«Справедливая Россия» утвердила кандидатуру Алексея Коровина.

Фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровин примет участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Коровину 43 года, 22 из них он работает фельдшером на скорой помощи в Новой Ляле. Четыре года назад он был организатором протеста медиков скорой помощи, выступавших против расторжения трудовых договоров и оптимизации.

Как рассказал на странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин, Алексей Коровин — «простой трудяга», который «знает проблемы территории не из телевизора». «При выборе кандидатуры партия руководствовалась тем, что местным жителям он может быть более интересным, чем кандидат от Единой России“ Антон Шипулин. Уважаемый биатлонист в Госдуме от Свердловской области уже есть, а вот простого фельдшера, знающего проблемы медицины изнутри — там нет со всей России», - написал Ионин.

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Кандидата на место Сергея Бидонько, который сейчас занимает пост свердловского вице-губернатора, собираются представить подробнее на конференции партии 6 июля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Новая Ляля, довыборы в Госдуму, медицина, скорая помощь, выборы, Свердловская область , Справедливая Россия, Дмитрий Ионин
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