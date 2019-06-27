Свердловский избирком согласовал кандидатуру на место Захарова

Свердловская избирательная комиссия выдвинула кандидата на должность председателя избиркома в Екатеринбурге. Им стал 36-летний юрист Вадим Антошин, сообщили в пресс-службе мэрии. В горизбиркоме он работает с 2008 года, сейчас занимает должность секретаря комиссии. Итоговое решение по кандидатуре председателя примут на заседании 28 июня с помощью тайного голосования.

Предыдущий руководитель горизбиркома Илья Захаров ушел в отставку 22 июня и возглавил аппарат администрации Екатеринбурга. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов, потом она исчезла из структуры администрации. В устав Екатеринбурга она вернулась в апреле 2019 года.