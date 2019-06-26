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«Единая Россия» выдвинула в свердловское Заксобрание депутата гордумы

19:02, 26 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Смирнов стал победителем праймериз.
Президиум регионального отделения «Единой России» определился с кандидатом на довыборы в Заксобрание. От партии выдвинули депутата гордумы Владимира Смирнова, который стал победителем праймериз, набрав четыре тысячи голосов. Решение направили в избирком. Депутат воспринимает новую гонку как «политический рост». Хотя в случае победы в парламенте он сможет работать только два года.

Дополнительные выборы в Заксобрание Свердловской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Мандат освободился после ухода в городскую думу депутата от Орджоникидзевского района Игоря Володина. Он избирался по единому избирательному округу, поэтому его место не смогли отдать кому-либо из списка «Единой России».
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Выборы, заксобрание, Свердловская область , Екатеринбург
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