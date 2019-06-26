«Единая Россия» выдвинула в свердловское Заксобрание депутата гордумы
19:02, 26 Июнь 2019
Владимир Смирнов стал победителем праймериз.
Президиум регионального отделения «Единой России» определился с кандидатом на довыборы в Заксобрание. От партии выдвинули депутата гордумы Владимира Смирнова, который стал победителем праймериз, набрав четыре тысячи голосов. Решение направили в избирком. Депутат воспринимает новую гонку как «политический рост». Хотя в случае победы в парламенте он сможет работать только два года.
Дополнительные выборы в Заксобрание Свердловской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Мандат освободился после ухода в городскую думу депутата от Орджоникидзевского района Игоря Володина. Он избирался по единому избирательному округу, поэтому его место не смогли отдать кому-либо из списка «Единой России».
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