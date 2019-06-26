«Единая Россия» выдвинула в свердловское Заксобрание депутата гордумы

Президиум регионального отделения « Единой России» определился с кандидатом на довыборы в Заксобрание. От партии выдвинули депутата гордумы Владимира Смирнова , который стал победителем праймериз , набрав четыре тысячи голосов. Решение направили в избирком. Депутат воспринимает новую гонку как « политический рост». Хотя в случае победы в парламенте он сможет работать только два года.



