Гордуме Екатеринбурга предложили избавиться от комиссии по этике

Депутат гордумы Михаил Вечкензин предложил распустить комиссию по этике , которую он считает бесполезной. Такое заявление он сделал после отчета о последнем заседании комиссии: депутаты не стали давать оценку трем коммунистам , которые участвовали в протестах в сквере у Драмтеатра. Депутат Константин Киселев сообщил , что в жалобе их действия назвали хулиганскими , значит оценку должны давать в рамках уголовного и административного кодекса.





« Юридическую оценку они не могут давать , но чисто по-человечески они могут разобраться в ситуации и призвать коллег вести себя нормально? Вот если депутат будет пьяный валяться в коридоре? Это не дело», — сообщил Михаил Вечкензин.





