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Гордуме Екатеринбурга предложили избавиться от комиссии по этике

11:14, 25 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Депутат Михаил Вечкензин решил, что объединение бесполезно.
Депутат гордумы Михаил Вечкензин предложил распустить комиссию по этике, которую он считает бесполезной. Такое заявление он сделал после отчета о последнем заседании комиссии: депутаты не стали давать оценку трем коммунистам, которые участвовали в протестах в сквере у Драмтеатра. Депутат Константин Киселев сообщил, что в жалобе их действия назвали хулиганскими, значит оценку должны давать в рамках уголовного и административного кодекса.

«Юридическую оценку они не могут давать, но чисто по-человечески они могут разобраться в ситуации и призвать коллег вести себя нормально? Вот если депутат будет пьяный валяться в коридоре? Это не дело», — сообщил Михаил Вечкензин.

Рассматривать вопрос на заседании не стали, так как Вечкензин не подготовил документы. Но он пообещал вернуться к этому в ближайшее время. Комиссия по этике собиралась в составе депутатов седьмого созыва после скандала с депутатом Еленой Дерягиной, которая подверглась критике за предложение отменить бесплатное школьное питание в начальных классах и заменить его адресной помощью. Тогда они полностью оправдали свою коллегу.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, ЕГД, гордума, депутаты
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