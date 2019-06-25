Гордума в третий раз перенесла годовой отчет Высокинского

Отчет Александра Высокинского о работе в 2018 году снова не прозвучал на заседании гордумы. Спикер Игорь Володин сообщил, что документ поступал депутатам в разрозненном виде (шесть писем с докладом), поэтому решили подождать еще. Внеочередное заседание предварительно назначили на 5 июля. «Кроме того, порядка 50% вопросов депутатов к отчету остались без ответа, и мы хотели бы и их получить. Ничего страшного в этом не вижу», — заявил Игорь Володин.

Депута Александра Колесникова возмутило, что вопрос выносят на внеурочное время, тем более на пятницу. «У нас и так часто переносят заседания по чьим-то хотелкам, вместо того, чтобы работать». «Мы работаем», — ответил Володин. «Работаете вы, мы зарплату не получаем». «А вас никто не заставлял идти в думу». Коллегу поддержали депутаты Константин Киселев и Владимир Крицкий.

«С внеочередными заседаниями не надо частить, мы назначаем их как бог на душу положит. У каждого есть свои планы, большинство работает на неосвобожденной основе», — напомнил Крицкий.

Отчет Александра Высокинского должны были заслушать еще 30 мая, но администрация не предоставила текст документа в профильную комиссию. Депутаты заявили, что не успеют подготовить вопросы и перенесли обсуждение на неопределенное время. После комиссия по МСУ решила, что отчет подождет до сентября 2019 года, потому что повестка уже и так переполнена. Высокинский все же попросил вынести отчет на следующее заседание, чтобы начать формирование бюджета на 2020 год.

