Экс-глава екатеринбургского избиркома стал руководить аппаратом мэрии
13:11, 24 Июнь 2019
Илья Захаров вышел на новую работу сегодня, 24 июня.
Бывший глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров стал руководителем аппарата администрации уральской столицы. Он начал исполнять свои новые обязанности сегодня, 24 июня, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Теперь Захаров будет координировать работу мэрии и отвечать за взаимодействие с гордумой, счетной палатой и избирательной комиссией.
На прошлой неделе Илья Захаров уволился с должности главы екатеринбургского избиркома. Он проработал здесь 12 лет.
Напомним также, в сентябре 2018 года бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин назвал Илью Захарова предателем, потому что глава избиркома отказался поддержать кандидатуру Алексея Кожемяко на пост мэра уральской столицы. Захаров проголосовал против Кожемяко.
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