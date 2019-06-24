Экс-глава екатеринбургского избиркома стал руководить аппаратом мэрии

Бывший глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров стал руководителем аппарата администрации уральской столицы. Он начал исполнять свои новые обязанности сегодня, 24 июня, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Теперь Захаров будет координировать работу мэрии и отвечать за взаимодействие с гордумой, счетной палатой и избирательной комиссией.

На прошлой неделе Илья Захаров уволился с должности главы екатеринбургского избиркома. Он проработал здесь 12 лет.

Напомним также, в сентябре 2018 года бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин назвал Илью Захарова предателем, потому что глава избиркома отказался поддержать кандидатуру Алексея Кожемяко на пост мэра уральской столицы. Захаров проголосовал против Кожемяко.